Obyvatelé Stěpanakertu počítají škody, v mnohých bytech stále nemají plyn a neteče voda

Artur Sagijan je praporčík arménské karabašské armády. Celou dobu bojoval v okolí města Šuša. Až do jeho obsazení ázerbájdžánskými jednotkami.

„Svou rodinu jsem ještě před tímto incidentem stihl poslat do Arménie. Tuto budovu zasáhla raketa Smeršč, raketa s tříštivou hlavicí, ne kazetová,“ ukazuje na vzniklé škody Sagijan.

Rakety zasáhly začátkem října i budovu místní elektrárny. „Tady zahynul jeden člověk, dva lidé byli těžce raněni. Vidíte, co udělali. To není vojenský objekt, to je civilní budova,“ ukazoval zase jiný arménský obyvatel Stěpanakertu, Meher Hajdapetjan.

Bomby padaly i jinde. Ve zničených bytech stále žijí lidé, protože nemají ke komu odejít. To je případ i invalidní důchodkyně Julie Dalojanové. „Je to teď hodně těžké. Stále nemáme plyn a stále neteče voda. To je prostě problém,“ uvedla.