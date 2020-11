Němce čeká až pět měsíců přísných opatření, na rozvolňování mají zapomenout

Němci by se měli připravit na čtyři až pět měsíců přísných opatření proti šíření koronaviru a neměli by očekávat rozvolnění nynějších pravidel. V rozhovoru s bulvárním Bild am Sonntag to řekl ministr hospodářství Peter Altmaier. Německo plánuje v prosinci zřídit stovky center po celé zemi, aby se připravilo na hromadné očkování proti koronaviru, napsal nedělník Welt am Sonntag. Rakouská vláda připravuje hromadné testování obyvatel, podobně jako to nedávno provedlo Slovensko.