Nizozemsko připravuje zákon, který by umožnil eutanazii nevyléčitelně nemocných a trpících dětí

Koaliční kabinet premiéra Marka Rutteho o takové možnosti jednal řadu měsíců, věc narážela na tvrdý odpor křesťansky orientovaných stran. Rozhodnutí padlo až v úterý, parlament by měl o věci poprvé diskutovat ve čtvrtek.

„Studie ukázala, že mezi lékaři a rodiči existuje potřeba moci úmyslně ukončit život nevyléčitelně nemocných dětí, které zoufale a bolestně trpí a zemřou v dohledné době,“ napsal ministr de Jonge v dopise parlamentu.

Eutanazie je v Nizozemsku legální pro děti starší 12 let, které mohou dát souhlas, a pro děti do jednoho roku se souhlasem rodičů. Pro děti od jednoho roku do 12 let však právní úprava neexistuje. Mezi místními orgány nepanuje shoda, zda jsou děti v tomto věku schopné podobné rozhodnutí učinit.

Nizozemsko a sousední Belgie byly v roce 2002 prvními zeměmi na světě, které legalizovaly eutanazii. Belgie se poté stala první zemí, která v roce 2014 povolila dobrovolnou eutanazii dětí, Nizozemsko ji následovalo.