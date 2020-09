Páteční útok v Paříži asi souvisel s karikaturami Mohameda, píše agentura AFP

Vazba hlavního podezřelého byla v sobotu prodloužena o dalších 24 hodin, a protože se čin vyšetřuje jako pokus o vraždu s teroristickým kontextem, může trvat nakonec až 144 hodin.

Ve vazbě už podruhé

Muž byl zatčen už jednou, a to letos v srpnu, kdy byl rovněž „ozbrojen“ nestřelnou zbraní, totiž šroubovákem. Po příjezdu do Francie byl jako nezletilý předán do péče sociální služby a až do srpna u něj nikdo nepozoroval známky radikalizace. Podle zdrojů agentury AFP střídal bydliště a dvě hlavní jsou nyní pod dohledem.

Darmanin už v pátek označil útok za „islamistický teroristický čin“ a nařídil také posílení policejní ochrany všech „symbolických míst“, o tomto víkendu zejména židovských, protože na neděli a pondělí připadá židovský svátek jom kippur.

Páteční útok se odehrál na ulici, kde dříve sídlila redakce Charlie Hebdo. Ta se stala v lednu 2015 terčem útoku dvou islamistických radikálů, kteří zabili 12 lidí a dalších 11 osob zranili. Začátkem tohoto měsíce v den zahájení procesu s obžalovanými z podílu na atentátu z roku 2015 a na následném útoku na židovský obchod s potravinami otiskl Charlie Hebdo opět karikatury proroka Mohameda.