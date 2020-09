Nizozemsko zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Po příjezdu bude nutná desetidenní karanténa

Nizozemsko od úterý kvůli koronaviru zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Na webu to uvedlo české ministerstvo zahraničí, informace má od nizozemského velvyslanectví v Praze.