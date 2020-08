Babiš získal slib Orbána, že Češi budou moci za určitých podmínek přijet do Maďarska

„Slíbil mi, že zítra (1. září) Maďarsko potvrdí, že všichni naši občané, kteří si zaplatili nebo zarezervovali pobyt v Maďarsku před prvním zářím, budou moci do Maďarska vycestovat s tím, že budou muset mít test na koronavirus ne starší než pět dní,“ sdělil Babiš po jednání s Orbánem.

Oba premiéři se setkali ve Slovinsku, kde se Babiš spolu s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karlem Řehkou zúčastnil 15. ročníku Bledského strategického fóra. Jednali tam s partnery z Chorvatska, Maďarska, Polska a Slovinska a šéfkou Mezinárodního měnového fondu o zvládání pandemie a dalších tématech.

Babiš o cestování hovořil i se slovinským premiér Janezem Janšou. Česko je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. „Požádal jsem ho, aby omezení vůči našim lidem bylo zrušeno. Pan premiér odpověděl, že se na to podívá a že to budou řešit.

Na měsíc zavřeno

Maďarsko zavře hranice od prvního září minimálně na měsíc pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty.

Podle úředního věstníku budou smět do Maďarska přijíždět i sportovci, sportovní experti, podnikatelé v oblasti nákladní dopravy a osoby, které mají zvláštní povolení úřadů k obchodním aktivitám v zemi. Výjimku budou mít i studenti a osoby přijíždějící kvůli rodinným událostem, jako jsou křtiny, svatby nebo pohřby.

Maďaři po návratu ze zahraničí budou muset na 14 dní do karantény. Opustit ji budou moci pouze po dvou negativních testech na covid-19 provedených v rozmezí dvou dnů. Náklady si budou muset dotyční hradit sami.