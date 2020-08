Maďarsko zavře hranice. Od září až na výjimky nepustí cizince nejméně měsíc

UEFA podle Gulyáse plánuje zajistit přístup na zápas 3000 fanoušků Bayernu a Sevilly. Jednou z možností by bylo, že na letišti předloží dva negativní testy, pak by byli převezeni přímo na stadión a po zápasu zpátky na letiště. Vláda o těchto pravidlech dosud nerozhodla a nadále o nich jedná s UEFA, dodal.

Přesné parametry uzavření hranic Maďarska česká Asociace cestovních kanceláří podle svého místopředsedy Jana Papeže zatím nezná, nemůže se tedy k situaci vyjádřit. Mluvilo se podle něj však o tom, že by lidem s předplaceným pobytem byl vstup umožněn.

Podle Papeže jde o nečekané rozhodnutí. Detaily pro cestování by podle něj měla asociace mít nejpozději v pondělí – tedy den před uzavřením hranic. Do Maďarska na podzim Češi jezdí především do termálních lázní. Běžně jich tam vyjíždí desítky tisíc, letos by to měly být spíše stovky, řekl Papež.