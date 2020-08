Mrtvých v Bejrútu je přes sto padesát, hasiči včetně Čechů pokračují v prohledávání trosek

„Bezpečnostní situace v oblasti je stabilní. Všichni členové týmu jsou v pořádku, po včerejším (čtvrtečním) nasazení evidujeme lehká zranění dvou psů – řezné rány na tlapách. Vše jsme ošetřili na místě a oba psi pokračují v misi,“ citoval Hasičský záchranný sbor ČR Čmakala na Twitteru. Podle mluvčí hasičů Nicole Studené se družstva mají střídat po šesti hodinách.

„Český tým má teď za úkol prohledávat zničené sklady, zničená místa na druhé straně obilného sila, které bylo přímo u epicentra výbuchu, tedy na straně, která stále stojí a trochu odklonila tlakovou vlnu. Není tam taková fatální destrukce jako na straně epicentra, ale jsou tam trosky či zkroucené kostry skladů,“ popsal z Bejrútu zpravodaj ČT Václav Černohorský.

Podle sdělení hasičů na Twitteru je úkolem týmu „potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází“. V pátek se tým bude přesouvat do nového sektoru, přičemž převoz zajistí libanonská armáda. Svůj pohyb hasiči konzultují také s českou ambasádou.

Na místě pracuje desítka záchranných týmů

Do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team neboli Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek. Ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař. Nasazeni byli se zpožděním ve čtvrtek kvůli průtahům ze strany libanonské armády.

„Spolupráce se po tom prvotním klopýtání rozeběhla dobře a vše funguje tak, jak má,“ doplnil s odkazem na velitele hasičů Černohorský. V pátrání kromě Čechů pomáhají také francouzské či ruské týmy. Celkem jde zhruba o desítku týmů, dodal Černohorský.

Zhruba tři sta tisíc lidí v aglomeraci se kvůli výbuchu, jehož mohutná tlaková vlna zdemolovala okna a dveře mnoha bytů, nemůže vrátit domů. S velkým náporem zraněných se mezitím potýkají poničené nemocnice. Škody úřady podle AP odhadují až na patnáct miliard dolarů.