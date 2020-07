Hasiči bojují s požárem katedrály z 15. století ve francouzském městě Nantes

Na televizních záběrech je vidět dým stoupající z nitra katolického chrámu v Nantes.

„Oheň není pod kontrolou, rozšiřuje se. Je to velký požár,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí záchranných složek. Dodal, že záchranáři byli na místo přivoláni v 07:44 SELČ.

Zatím není známa příčina požáru. Okolí gotické památky bylo uzavřeno.

Katedrálu svatého Petra a Pavla v srdci Nantes oheň nezasáhl poprvé. Plameny se v ní rozhořely i jako důsledek pokrývačských prací také 28. ledna 1972. Věřícím se svatostánek mohl otevřít až po 13 letech oprav v květnu 1985.

V roce 2015 v Nantes zachvátil velký oheň další katolický chrám. Poničil tři čtvrtiny střechy baziliky svatého Donáta a svatého Rogáta z 19. století.

V minulém roce oheň poškodil také osm set let starou gotickou katedrálu Notre-Dame v Paříži.