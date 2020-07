WHO končí s testováním antimalarika a léků na HIV u pacientů s covidem. Nesnížily úmrtnost

Jiná část testů WHO se soustředí na možné účinky remdesiviru u pacientů s novým typem koronaviru. Její použití u pacientů s těžkým průběhem covidu-19 v pátek povolila Evropská komise. Remdesivir měl původně sloužit jako lék pro nemocné ebolou, jeho účinky však byly jen malé.

„Prozatímní výsledky testů ukazují, že hydroxychlorochin a lopinavir/ritonavir mají ve srovnání se standardní léčbou zanedbatelný nebo žádný dopad na snížení mortality u pacientů hospitalizovaných s covidem-19,“ zdůvodnila WHO ukončení testů těchto přípravků v rámci mezinárodního programu Solidarity u hospitalizovaných pacientů. I nadále budou tyto léky dostávat nehospitalizovaní pacienti zařazení do jiných studií.

Testy v rámci studie Solidarity byly na začátku zaměřeny na pět oblastí možné léčby covidu-19: standardní péče, remdesivir, hydroxychlorochin, lopinavir/ritonavir, a kombinaci lopinavir/ritonavir a interferon. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek uvedl, že do klinických testů bylo dosud zapojeno 5500 pacientů z 39 zemí a do dvou týdnů se očekávají předběžné výsledky.

Na lidech se již testuje také 18 experimentálních vakcín proti koronaviru. Krizový expert WHO Mike Ryan nicméně v pátek nechtěl odhadnout, kdy bude vakcína dostupná. Ačkoliv se může do konce roku prokázat účinnost některé z vakcín, otázkou je, jak brzy by bylo možné ji masově vyrábět.