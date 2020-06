Historická neúčast a Macronův neúspěch, komentuje výsledky komunálních voleb zpravodaj

„Navzdory desinfekci, která byla prakticky všude, a nařízení, že ve volební místnosti mohou být pouze tři voliči ve stejnou dobu, existovaly obavy z koronaviru,“ vysvětuje nízkou účast Šmíd. „Volit nepřišlo téměř šedesát procent lidí,“ dodává. Částečně za to podle něj ale může i začínající léto. „Ve Francii už je krásně, na jihu možná až moc, a řada, zejména Pařížanů, tam už začala trávit dovolenou. Mnozí se neobtěžovali s tím, že by měli jít do volebních místností“ říká zpravodaj.

Kromě historicky vysoké neúčasti ale podle Šmída nedělní volby charakterizuje i neúspěch vládní strany nynějšího prezidenta Republika v pohybu „Je to selhnání, je to prohra Emmanuela Macrona,“ říká Šmíd.