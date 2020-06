Část izraelských osadníků se staví proti plánu na anexi Západního břehu Jordánu

Americko-izraelská komise už studuje mapy a v terénu řeší, kudy vést po anexi novou hranici. „Nastal čas, aby na tyto oblasti byl uplatněn izraelský právní systém a abychom napsali další slavnou kapitolu dějin sionismu,“ prohlásil už v květnu izraelský premiér Netanjahu.

Ačkoliv Trumpův plán vychází vstříc izraelským představám, část osadníků hrozí, že ho smete ze stolu. Vadí jim, že zhruba sedmdesát procent Západního břehu Jordánu má připadnout palestinskému státu.

„Kdo si přeje, aby toto horské území, které shlíží na Tel Aviv a centrální části naší země, kontroloval Hamas a teroristi, tak si nepřeje existenci státu Izrael,“ tvrdí třeba Josi Dagan, starosta tamního okresu Samařsko.

Kudy přesně povedou hranice?

Problémem je pro část osadníků i to, kudy přesně povedou nové hranice. Třeba osady Har Bracha a Itamar se čtyřmi tisíci obyvateli by se mohly stát enklávami uprostřed Palestiny, nebo by se koridorem mohly propojit s Izraelem. Otázkou však zůstává, jestli by taková hranice v praxi fungovala.

Osady už dávno nejsou provizorními výspami na kamenitých návrších. Na Západním břehu žije půl milionu Izraelců a do jisté míry se stali součástí společenského mainstreamu. Mají politický vliv, a proto je jejich opozice pro premiéra Netanjahua problém.