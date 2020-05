Brazílie hlásí rekord v počtu nakažených koronavirem za den, Čína naopak neregistruje žádné případy

V počtu případů jsou nejpostiženější zemí USA, následuje Brazílie a Rusko. Pandemie se výrazněji promítla také do Španělska, Itálie a Velké Británie.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie, Francie a Španělsko.

Druhou nejhůře postiženou zemí v Jižní Americe je Peru, kde počet obětí covidu-19 překonal hranici čtyř tisíc. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo 116 úmrtí spojených s nákazou koronavirem.

Čína nehlásí za čtvrtek žádné úmrtí ani novou nákazu koronavirem

S covidem-19 podle čínských úřadů ve čtvrtek v zemi nikdo nezemřel. Od 18. dubna se tak celková bilance zvýšila jen o dva mrtvé na celkových 4634.

Čína rovněž potvrdila pět nových případů koronavirové infekce bez příznaků, což je o 18 méně než v předchozí bilanci. Případy bez symptomů Peking nezaznamenává v bilanci infikovaných.

Koronavirus SARS-CoV-2 se poprvé objevil na konci loňského roku v čínské provincii Chu-pej. Odtud se začal šířit nejprve do zbytku Číny a později do celého světa. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je nyní na světě přes 5,7 milionu nakažených. S covidem-19 zemřelo už téměř 360 tisíc lidí.