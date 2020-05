Macronova Republika v pohybu ztratila parlamentní většinu

Pletichy v době koronaviru

REM ztrácí svou dosavadní většinu v parlamentu, ale jak uvedla televize France24, stále může počítat se 46 poslanci centristické strany MoDem a zhruba desítkou zákonodárců uskupení Agir. Absolutní většinu v Národním shromáždění tvoří 289 křesel. REM se spojenci jich v roce 2017 měla 314, i po odchodech některých členů jich zatím stále držela 295.

Kritici nových odpadlíků tvrdí, že v době koronaviru není čas na parlamentní pletichy, další pak poukazují na to, že by se tito lidé do parlamentu bez REM nikdy nedostali.