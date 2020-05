Brazílie opět hlásí rekordní počet úmrtí pacientů s koronavirem, v USA čísla klesají

Spojené státy za uplynulý den registrovaly dalších 1568 úmrtí pacientů s covidem-19, méně než předchozí den, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse. Celkový počet obětí v zemi tak vzrostl na 78 746 a nákaza se už potvrdila celkově u více než 1,3 milionu lidí.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země eviduje více než tisíc úmrtí každý den už od 1. března, uvedla agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 nicméně i nadále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze. Uvedli to v sobotu guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy.

V Brazílii nově zemřelo 730 nakažených, obětí je přes deset tisíc

Brazílie za uplynulý den opět hlásí rekordní počet úmrtí pacientů s koronavirem, zemřelo 730 lidí, tedy téměř stejně jako o den dříve. Nově nakažených je 10 611. Celkový počet obětí v bezmála 210milionové zemi tak přesáhl deset tisíc a celkový počet infikovaných je pak vyšší než 150 tisíc, uvedla agentura AFP s odvoláním na informace z brazilského ministerstva zdravotnictví.

Brazilské úřady registrují 155 939 potvrzených případů infekce a 10 627 obětí, podle expertů ale může být počet nakažených a mrtvých ve skutečnosti až dvacetkrát vyšší.