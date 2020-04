„Neúspěch nepřichází v úvahu.“ Uplynulo půl století od mise Apolla 13

Posádka měla ještě promíchat obsah nádrží s kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Ty napájely palivové články, které dodávaly lodi elektřinu, ale také vodu a teplo. Šlo o rutinní úkon, od začátku výpravy už posádka nádrže promíchávala dvakrát. Tentokrát ale chvíli poté, co Jack Swigert stiskl příslušné tlačítko, posádka uslyšela výbuch a pocítila nezvyklé vibrace kosmické lodi.

Start ve 13:13 UTC proběhl bez problémů, až do chvíle, kdy vypadl pátý motor Saturnu V. Čtyři zbývající proto Houston vypnul o chvíli později, aby výpadek dorovnaly. Apollo 13 se bezpečně dostalo na oběžnou dráhu Země a mohlo se vydat na cestu k Měsíci.

V řídicím středisku na 1,8 sekundy vypadly všechny telemetrické údaje. A pak do Houstonu Jim Lovell hlásil asi nejslavnější větu pilotované kosmonautiky: „Houstone, měli jsme problém.“ Ta se často nesprávně cituje jako „Houstone, máme problém“.

Slavná věta pokračovala: „Zaznamenali jsme podpětí v hlavní sběrnici B.“ A rychle následovaly další anomálie: začal výrazně klesat tlak v první i druhé nádrži s kyslíkem, začaly problémy s vodíkovou nádrží, zhoršilo se spojení, výrazně se snížila dodávka elektrické energie, vypojil se jeden z palivových článků. Pak se Jim Lovell podíval z okénka a do Houstonu zněla další šokující věta: „Vypadá to, že z lodi něco uniká, něco vypouštíme do prostoru, nějaký plyn.“

Ochromená loď a klíčový lunární modul

Exploze ochromila velitelský modul Apolla 13 s přístrojovou sekcí. Naštěstí byl k lodi pořád připojený výsadkový lunární modul – astronauti totiž ještě nebyli na Měsíci. Lunární modul mohl velitelskou sekci lodi zastoupit. Posádka na pokyn Houstonu vypnula vše, co šlo, z velitelského modulu přesunula důležité věci do lunárního a následující hodiny letu trávila tam. Astronauti obletěli Měsíc v největší vzdálenosti od Země, kam se dodnes člověk dostal.