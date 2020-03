Nezasahujte do příštích voleb, vyzývají Madura i Guaidóa Spojené státy

Juana Guaidóa, který se prohlásil prezidentem a jehož uznávají USA a desítky dalších zemí, bude Washington dál podporovat. Může kandidovat i v příštích prezidentských volbách, řekl Pompeo. Maduro naproti tomu „musí odejít“ a nikdy Venezuele vládnout nebude, konstatoval americký ministr zahraničí.

Podle agentury AP je americký návrh, nazvaný Demokratický rámec pro Venezuelu, smířlivější, než dosavadní představy o řešení vnitropolitické krize v zemi. Jeho cílem má být vytvoření předpokladů pro spravedlivé parlamentní volby, které by se podle Pompea měly stejně jako volby prezidentské uskutečnit za šest až dvanáct měsíců. Do té doby by zemi řídila pětičlenná „státní rada“, jejímiž členy by byli stoupenci socialistické Madurovy vlády i opoziční poslanci, nikoli ale sám Maduro nebo Guaidó.

Ještě před týdnem Washington obviňoval Madura a další venezuelské činitele z „narkoterorismu“ a za informace k prezidentově dopadení nabídl 15 milionů dolarů (371 milionů korun). Američané Madura viní z konspirace s kolumbijskými rebely s cílem zaplavit USA kokainem.

Podle BBC není americký plán mírovou nabídkou Madurovi, ale spíš poselstvím jeho stoupencům a armádě, která ze Madurem stojí. Washington jim naznačuje, že politická krize v jejich zemi může skončit, pokud se proti Madurovi postaví.