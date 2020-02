Francouzský expremiér před soudem. V „Penelopegate“ mu hrozí deset let vězení

Soud v pondělí odpoledne hned po formálním zahájení proces v ostře sledované kauze bývalého premiéra a jeho manželky odročil. Vyhověl tak žádosti advokátů, kteří chtěli vyjádřit solidaritu s právními zástupci stávkujícími proti chystané vládní důchodové reformě. Proces by měl pokračovat ve středu.

Penelope Fillonová léta pracovala v dolní komoře francouzského parlamentu pro svého muže a následně pro poslance Marka Joulauda jako asistentka. Podle obžaloby ale ve skutečnosti žádnou práci nevykonávala. Fillonovi i Joulaud, který rovněž usedl na lavici obžalovaných, to odmítají.

Pokud by soud dospěl k názoru, že zaměstnání Fillonové bylo skutečně jen fiktivní, hrozí obžalovaným trest až deset let vězení, vysoké pokuty a ztráta práva kandidovat do politických funkcí.