Brexit připravil o místo starostu německé vesnice. Má totiž britský pas

Vesnice Brunsmark hodinu cesty od Hamburku dýchá poklidem. O blaho 150 obyvatel se dvanáct let staral Iain Macnab. „Je to místo, kde žiju a kde žije má rodina. Tak to je,“ říká. Realita ho dostihla v předvečer brexitu na jednání zastupitelstva. „Šel jsem ke dveřím a pomyslel si: proboha, po dvanácti letech je to moje poslední zasedání. To byl ten okamžik, kdy jsem něco cítil,“ vybavuje si.

Konec se odbyl bez velkých řečí. Úřad předal zástupci. V samotný den brexitu pak sedmdesátník Macnab vypil s přáteli lahev dvanáctileté skotské whisky, na památku dvanáctiletého politického angažmá. „Nikdo vám nepoděkuje, s tím počítáte. Je ale uspokojivé vědět, že jste vykonal něco pro druhé. Například jsme sem dostali optická vlákna. Nebylo to snadné. Trvalo to pět let,“ říká Macnab, kterému voliči věnovali skotskou vlajku. Vyvěsil si ji před dům.

Podle průzkumů odchodem Británie z Evropské unie vzrostla mezi Skoty podpora odtržení od Anglie na 52 procent. „Pokud elita v Londýně bude dál vládnout bez ohledu na to, co se děje v ostatních částech komunity, pak se asi budu víc přiklánět ke skotskému nacionalismu. Ale jestli se jim podaří sebrat se a postarat se o britskou identitu, pak to bude v pořádku. Ale bojím se,“ říká už bývalý starosta.

Sturgeonová: Skotsko už podniká kroky k referendu o nezávislosti

Nové rozžhavení tématu rozpadu Británie potvrzuje i skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Ta v pondělí prohlásila, že Skotsko už podniká první kroky k tomu, aby mohlo vypsat nové referendum o nezávislosti na zemi, která odešla z Evropské unie proti vůli Skotů.

Už v lednu požádala britského premiéra Borise Johnsona, aby umožnil vypsat všelidové hlasování o odtržení. Johnson však požadavek odmítl. Sturgeonová poté naznačila, že by se mohla pokusit najít jiný způsob, jak v souladu s britským právem plebiscit uspořádat.

„Podnikáme ve Skotsku kroky, které jsou nutné k zajištění toho, aby referendum bylo legální a legitimní a jeho výsledky mohly být akceptovány jak doma, tak v zahraničí,“ řekla v projevu u sídla bruselského think tanku European Policy Centre (EPC).

Připustila, že by referendum mělo být vypsáno na základě dohody s britskou vládou, která s ním musí vyslovit souhlas. Johnson však podle ní nemůže „stát v cestě jasné demokratické volby“, a pokud by v tom chtěl pokračovat, bude Skotsko hledat vlastní cestu k referendu. „Pokud však svěříte věci do rukou soudů, výsledek je vždy nejistý,“ zdůraznila s tím, že preferuje jednání s premiérem.