Počet obětí koronaviru v Číně se blíží tisícovce. Úřady povolily vstup mezinárodním expertům

Během neděle přibylo v Číně dalších 97 obětí koronaviru. Mrtvých je tak celkově 908 a nemocných už 40 171. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyslala do Číny mezinárodní tým expertů, který by měl úřadům pomoci v boji s nákazou. Japonsko mezitím oznámilo dalších 60 infikovaných na výletní lodi Diamond Princess, jež kotví v Jokohamě. Počet nakažených tak vzrostl na 130.