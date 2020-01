Saúdskoarabský korunní princ se zřejmě naboural do mobilu miliardáře Bezose, tvrdí experti OSN

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán čelí podezření ze strany expertů OSN, že se podílel na kybernetickém útoku proti Jeffu Bezosovi. Podle předběžných závěrů vyšetřování dostal miliardář od prince zprávu se škodlivým softwarem, který umožnil se do Bezosova mobilu nabourat. Kauza může mít spojitost s vraždou novináře Džamála Chášakdžího, který psal do Bezosem vlastněného listu The Washington Post kritické články o saúdskoarabské vládnoucí rodině.