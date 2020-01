Demonstrace pokračují. Policie v Bejrútu nasadila při protestech vodní děla a slzný plyn

Převážně nenásilné demonstrace probíhají v Libanonu už prakticky od loňského října, kdy lidé vyšli do ulic na protest proti vládnoucí elitě, která přivedla zemi do nejhorší ekonomické krize za poslední desítky let.

Koncem prosince se situace zklidnila po jmenování nového premiéra Hasana Dijába, tento týden ale lidé kvůli hospodářské krizi znovu demonstrovali nejen v Bejrútu, ale také v dalších městech. Aktivisté požadují, aby politické strany, které jsou teď u moci, okamžitě jmenovaly vládu odborníků.

Na záběrech televizní stanice Al Arabíja bylo vidět, jak se demonstranti pokoušeli prolomit bezpečnostní bariéry kolem střežených vládních budov a házeli na policii kameny.

Bezpečnostní složky uvedly, že vodní děla a slzný plyn použily kvůli „přímé a násilné“ konfrontaci poblíž parlamentu. Kromě třiceti vážněji zraněných lidí, kteří byli převezeni do nemocnic, zdravotníci přímo na místě ošetřili dalších pětačtyřicet osob s lehčími zraněními.