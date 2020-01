Snad jen nevyměníme pandu za luskouny, rýpl si Pilný. Hřib sesterskou smlouvu s Tchaj-pejí chválí

„Tchaj-pej je partnerem Prahy už od roku 2001, kdy bylo uzavřeno partnerství mezi těmito dvěma městy. My jsme teď tomu partnerství dali jen nový impuls, formálně to povýšili na úroveň sesterských měst,“ zdůraznil Hřib v Událostech, komentářích.

Oznámení Šanghaje o pozastavení veškerých oficiální styků s Prahou přišlo jen den poté, co hlavní město podepsalo smlouvu o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci s tchajwanskou metropolí.

S Tchaj-pejí chce řešit česká metropole třeba studentské výměny či spolupráci zoologických zahrad, uvedl primátor. „Vidím ty možnosti spolupráce i v oblasti turistického ruchu nebo třeba technologií,“ dodal Hřib.

Pilný doufá, že smlouva nebude „stejně platonická“ jako s Pekingem nebo Šanghají. „Doufám, že jen nevyměníme pandu za luskouny,“ podotkl zastupitel za ANO.

Podle něj se současná situace dala očekávat už od ukončení smlouvy s čínskou metropolí. „Reakce čínské strany se dala předpokládat. Jestli to stálo za to, nebo ne, to nevím. Jednání mělo začít hledáním konsenzu, obě smlouvy mohly být pro Prahu přínosem,“ míní Pilný.

Podle Hřiba ale Piráti pouze napravili chybu politiků z minulosti. „Téma jedné Číny se má řešit na ministerstvu zahraničí, je to interpretačně složité. V Praze chceme řešit důležité věci jako investice do dopravní infrastruktury, vysázení jednoho milionu nových stromů, digitalizujeme Prahu,“ konstatoval primátor.