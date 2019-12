Neznámý mecenáš nabízí obří částku za návrat ukradených šperků z Drážďan

1. srpna 1911 – Z pařížského Louvru ukradl italský zaměstnanec muzea Vincenzo Peruggia slavný obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. Peruggia byl údajně přesvědčený o tom, že obraz patří Itálii. Po 27 měsících byl obraz nalezen v Itálii, do Paříže se vrátil v lednu 1914. Peruggia byl za krádež odsouzen jen na sedm měsíců vězení.

16. října 1969 – V Palermu se lupiči zmocnili obrazu italského barokního malíře Caravaggia s motivem narození Krista. Cena zatím nenalezeného plátna z roku 1609 je odhadována na 20 milionů dolarů.

18. března 1990 – Při největší krádeži obrazů v historii zmizelo z Muzea Isabelly Gardnerové v americkém Bostonu 11 vzácných obrazů (od Rembrandta van Rijna, Jana Vermeera či Édouarda Maneta) a jedna váza v ceně asi 300 milionů dolarů. V březnu 2013 informovala FBI, že možná zná identitu zlodějů. Díla byla prý zcizena bandou kriminálních živlů a převezena někam k Filadelfii, kde prý byla na začátku 21. století některá díla prodána.

22. srpna 2004 – Ozbrojení lupiči ukradli z muzea v Oslu dvě mistrovská díla norského malíře Edvarda Muncha. Jednalo se o jednu z verzí slavného obrazu Křik a o obraz Madonna. Hodnota obou zmíněných obrazů byla pro pojišťovnu vyčíslena na částku 90 milionů eur (asi 2,3 miliardy korun podle tehdejšího kurzu).

V srpnu 2006 policie oba obrazy nalezla a posléze byly do muzea vráceny. Tři pachatelé byli odsouzeni k trestům od šesti do deseti let vězení. Jiná verze Munchova Křiku zmizela z Národní galerie v Oslu už v únoru 1994. I ona byla nalezena.

11. února 2008 – Pachatelé ukradli z galerie Bührleho nadace v Curychu čtyři obrazy. Díla Paula Cézanna Chlapec v červené vestě, Edgara Degase Ludovic Lepic a jeho dcera, Vincenta van Gogha Kvetoucí větve kaštanu a Clauda Moneta Makové pole u Vetheuil byla ohodnocena na 163 milionů dolarů. Obrazy van Gogha a Moneta byly nalezeny za osm dní v autě na nedalekém parkovišti, další dva v dubnu 2012 v Srbsku.

2. dubna 2015 – V londýnské úschovně klenotů Hatton Garden ukradli lupiči šperky, měly hodnotu asi 200 milionů liber (kolem 7,5 miliardy korun). Devět členů gangu bylo dopadeno už v květnu 2015 a později byli odsouzeni k trestům od dvou do deseti let a vysokým pokutám. Podle úřadů byla nalezena i velká část lupu. Podle britských médií to byla největší loupež v dějinách Anglie.

27. března 2017 – Z berlínského Bodeho muzea byla ukradena největší zlatá mince na světě, na níž byla vyobrazena britská královna Alžběta II. Platidlo mělo hodnotu kolem 3,75 milionu eur (96 milionů korun). Letos v lednu začal soud se čtveřicí mužů, která byla z krádeže obviněna, mince se ale dosud nenašla.

25. listopadu 2019 – Zloději vykradli drážďanskou klenotnici Grünes Gewölbe (Zelená klenba), kde jsou uloženy cenné historické sbírky německé spolkové země Sasko. Výši škody policisté a ani saská zemská vláda podle agentury DPA neuvedli, podle šéfky saských státních sbírek nelze cenu vyčíslit. Informace deníku Bild ale hovoří o asi jedné miliardě eur (25,5 miliardy korun).

Zdroj: ČTK