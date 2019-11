Na megakrádeži v Drážďanech se podíleli čtyři zloději. Odnesli si méně šperků, než se čekalo

Ochranné sklo vydrželo jen vteřiny

Ředitel muzea Dirk Syndram v úterním rozhovoru s deníkem Sächsische Zeitung řekl, že byl zaskočen, jak rychle zloději překonali bezpečnostní sklo ve vitríně. Dodavatel podle něj nezajistil to, co slíbil. „Předpokládali jsme, že by člověk musel do skla bít sekyrou čtvrt hodiny, aby ho poškodil,“ řekl. Ve skutečnosti stačilo zlodějům několik vteřin.

Uwe Reier z jisté saské firmy, která nabízí i bezpečnostní skla do vitrín, Syndramův výrok mírnil. Vysvětlil, že v muzeích používaná skla spadají do třídy, která brání proražení při nárazu. Opakované údery sekyrou vydržet podle něj nemohou. O kategorii výše pak stojí skla, která podle normy odolají i desítkám úderů sekyrou.

Německá média se mezitím věnují možnému osudu šperků. Odborník na problematiku krádeží uměleckých předmětů Willi Korte v rozhovoru s DPA uvedl, že na návrat nepoškozených šperků existuje jen malá naděje. „Velmi se obávám toho, že kameny budou vytrhány a samostatně rozprodány,“ uvedl s tím, že mohou zamířit do Jižní Ameriky, Asie či do východní Evropy.

Na rozdíl od pracovníků muzea a saských státních sbírek si Korte myslí, že šperky je možné prodat, a to obzvláště tehdy, pokud je zloději nabídnou za zlomek jejich reálné ceny. I to se ale podle něj zlodějům vyplatí.