Zásah ústavního soudu na Slovensku. Padesátidenní zákaz průzkumů před volbami nebude

Pokud by ústavní soud platnost zákona nepozastavil, poslední výsledky průzkumů popularity politických stran a hnutí by před parlamentními volbami 29. února mohly být zveřejněny naposledy v první lednové dekádě.

Koalice však přiznala, že ani novela zákona by nezabránila případnému zveřejňování výsledků sondáží popularity slovenských politických stran například na zahraničních webech.

Již stávající dvoutýdenní moratorium na sondáže, které se před parlamentními volbami uplatňovalo ve stávající podobě poprvé v roce 2016, patří na Slovensku mezi nejdelší v Evropě. V České republice začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření.

Obliba vládního Smeru klesá

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je nejsilnější vládní strana Smer-SD expremiéra Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. Stávající tříčlenná vládní koalice by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískala.

Do sněmovny by se mohlo dostat až devět stran či koalic. Popularita několika z nich se pohybuje kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do sněmovny.