Počet obětí exploze v Prešově vzrostl na sedm, desítky rodin přišly o domov

Vyhořela čtyři patra

Podle předběžných informací exploze nastala v pátek kolem poledne mezi 9. a 12. patrem stavby a zřítilo se její vnitřní schodiště. Plameny následně zasáhly část domu od šestého podlaží výše, přičemž čtyři horní patra podle hasičů zcela vyhořela. Exploze poničila střechu.

Hasiči z poškozené stavby evakuovali 34 lidí. Během dne upozornili na hrozící zřícení budovy, ve které po explozi uvázlo několik osob. Budovu by měl v sobotu prohlédnout statik, pokud to bude možné.

Do Prešova už dorazil i speciální 220členný tým z ministerstva práce a sociálních věcí včetně psychologů, kteří nabídnou pomoc přeživším. „Nevíme, co bude, ale jsou na tom lidé i hůře než my. Mezi těmi, co zahynuli, byli i naši známí,“ cituje deník Sme jednu z evakuovaných obyvatelek paneláku.

O střechu nad hlavou a většinu osobních věcí přišlo celkem 42 rodin. Noc strávily u svých blízkých nebo v záchytných centrech. „Máme zřízená dvě střediska na dvou základních školách, kde se poskytuje teplá strava, oblečení a hygienické potřeby. Zároveň máme na internátu zabezpečené náhradní ubytování,“ sdělila primátorka Prešova Andrea Turčanová.