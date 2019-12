Politici slibují a skleníkové plyny přibývají. Je čas na změnu, hlásá klimatický summit v Madridu

Podle loňské zprávy EU patří k deseti největším znečišťovatelům Čína (29 procent všech emisí), USA (14 procent), EU (9,6 procenta), Indie (6,6 procenta), Rusko (4,8 procenta), Japonsko (3,6 procenta), Německo (2,2 procenta), Jižní Korea (1,8 procenta), Írán (1,8 procenta) a Saúdská Arábie (1,7 procenta).

Čína v rámci pařížské dohody slíbila, že její emise dosáhnou vrcholu někdy kolem roku 2030. Od roku 2017 také zahájila kampaň proti spalování uhlí a zpřísnila emisní normy u vozidel a průmyslu.

USA začátkem listopadu oznámily, že začínají s procesem odstoupení od klimatické dohody, v níž se zavázaly snížit emise oxidu uhlíku do roku 2025 o 26 až 28 procent ve srovnání s úrovní v roce 2005.

Současný cíl EU je snížení emisí k roku 2030 o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. EU je také podle oficiálních prohlášení na cestě ke splnění svých závazků na rok 2020, kterými je redukce emisí o 20 procent či pokrývání pětiny spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Státy jednají o závazku, aby byla Unie v roce 2050 takzvaně uhlíkově neutrální. To znamená, že by se do ovzduší nemělo vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo příroda může sama vstřebat.

Podle studie britské nevládní organizace ECIU jsou již dvě malé země, Bhútán a Surinam, uhlíkově neutrální. I další země uhlíkovou neutralitu také přislíbily. Norsko a Uruguay do roku 2030, Švédsko nebo Kalifornie do roku 2045, Francie, Británie nebo Švýcarsko do roku 2050.

Německo původně plánovalo, že do roku 2020 sníží emise oxidu uhličitého ve srovnání s rokem 1990 o 40 procent. Do konce loňského roku ale klesly jen o 30,6 procenta. Ani Nizozemsku, které je jedním z největších evropských znečišťovatelů, se patrně nepodaří dodržet vlastní cíle.