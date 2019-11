Větrné elektrárny se Norsku vymkly kontrole. Jsou výnosným byznysem

Reportéry norské televize zavedly stopy do Irska, které velké společnosti využívají kvůli nízkým daním. A odtud pak až na Kajmanské ostrovy, do domu, kde majitelé elektrárny sídlí spolu s 18 tisíci dalšími společnostmi. Bývalý americký prezident Barack Obama ho nazval „domem hanby“.

Starostové norských obcí dostali za pronájem půdy pro elektrárnu v přepočtu 21,5 milionu korun. Na daních ale společnost v zemi nezaplatila nic. A to legálně. Jedním z důvodů je, že stavbu elektrárny financovala z půjček. Jednu jí přitom poskytla její mateřská společnost. Vysoké úroky z ní šly pak přímo do daňového ráje.

„Je to, jako bychom mezinárodním firmám říkali: Je to zadarmo pro všechny, nabídněte si z norské přírody a jejích zdrojů. Není tu takřka žádné zdanění,“ říká daňový právník Greger Berg-Rolness. „Problém je, že Norsko nemá daňové zákony, které by řešily takovou situaci,“ podotýká.

On sám už norskou finanční správu zastupoval v mezinárodních kauzách. Teď by se podobným případem mohla stát i elektrárna Tellenes.