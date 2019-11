V Evropě začíná fungovat zálohování plastových lahví, přidat se chce i Slovensko

Evropa tlačí členské státy k řádnému třídění, to však samo o sobě zdaleka nestačí. Zásadní je dobře nastavený proces recyklace. Pomocnou ruku nabízí i takzvaná oběhová ekonomika a možnost zálohování.

„Záloha jako taková je perfektní nástroj, jak přimět spotřebitele, aby to, co si nakoupí, vrátili zpátky do systému. A je to tím, že je zákazník finančně motivován. Zároveň by záloha přispěla k tomu, aby v přírodě nekončilo tolik PET lahví nebo plechovek,“ uvedla ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.