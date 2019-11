Pád NDR oddalovaly půjčky z Bonnu. Západní Německo také za miliardy marek vykupovalo vězně

Dětská lékařka se do vězení Stasi dostala dvakrát. Poprvé po neúspěšném pokusu utéct tunelem pod Berlínskou zdí. „Protože jsem dětská lékařka, dali mě na celu s dvanácti vražedkyněmi dětí. Od rána do noci mi vyprávěly, jak zabily své děti,“ vzpomíná.

Vězení východoněmecké tajné služby Stasi v Hohenschönahusenu tak bylo nejen nástrojem útlaku, ale také strojem na peníze. To, že se vůdci komunistického režimu snažili oddálit jeho kolaps, bylo štěstím v neštěstí například pro Renate Wegwigtovou.

Bankrot NDR odvrátily západoněmecké půjčky

Zdaleka to nebylo dost a v roce 1983 se NDR ocitla na pokraji bankrotu. „NDR zachránily mimo jiné miliardové půjčky, které ji poskytlo Západní Německo – přestože šlo o třídního nepřítele,“ vysvětluje Hanno Hochmuth z Centra pro historický výzkum v Postupimi.

Právě to také přimělo východní Berlín k ústupkům, jejichž proud už poté komunistické vedení nebylo schopné zadržet. Pádu zdi se dočkala i Regine Werwigtová. Cesta z východního Berlína do Západního jí kdysi zabrala sedm let plných strádání. Teď ji metrem zvládne za dvacet minut.