Rusko zavádí elektronická víza pro Petrohrad a další dvě města. Slibuje si od nich víc turistů

V případě Petrohradu navíc doklad platí jen pro město a přilehlou oblast, odjet třeba do Moskvy nebo jiné části země není možné. Vedle Petrohradu je možné požádat o elektronické vízum i pro cesty do Vladivostoku na Dálném východě a Kaliningradu, ruské enklávy sousedící s Polskem.

Turisté přijíždějící do Petrohradu mají nyní vstup do Ruska jednodušší než jiní cestovatelé. „Zaregistrovali jsme už více než patnáct tisíc žádostí o elektronická víza, přičemž skoro čtyři tisíce lidí už Petrohrad navštívily,“ říká k tomu Jana Makšinová z Úřadu pro rozvoj turistiky.

Turisty mají přivést i nízkonákladové aerolinky

Většímu zájmu by měl kromě elektronických víz pomoci také očekávaný příchod nízkonákladových leteckých společností Ryanair, EasyJet a Wizzair na petrohradské letiště Pulkovo. To by se zavedením režimu „otevřeného nebe“, poskytujícího cizím aerolinkám možnost využívat letiště bez ohledu na mezivládní dohody, mohlo stát novým „oknem do Evropy“ – a ještě získat miliony nových cestujících.

Proti této perspektivě se ale bouří ruské letecké společnosti, argumentující, že i tak prožívají těžké doby vinou růstu cen paliva a letištních služeb a také zákazu létat do Egypta, Gruzie a na Ukrajinu. Ruské aerolinky by prý zrušením nynějších omezení pro cizí firmy v Pulkovu přišly o 22 miliard rublů ročně (asi osm miliard korun).

Podnikatelé z cestovního ruchu nicméně čekají, že počet návštěvníků z Evropy stoupne až o 150 procent a že Petrohrad poprvé v počtu zahraničních turistů předstihne Moskvu. Loni Petrohrad navštívilo 3,9 milionu cizinců, Moskvu pět milionů, včetně fanoušků mistrovství světa ve fotbalu.

V Petrohradu ale už loni počet zahraničních návštěvníků předstihl ruské turisty – a letos v létě obsazenost petrohradských hotelů dosáhla 88 procent, což je nejvíce za tři roky, upozornil místní server Fontanka.