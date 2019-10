video Rusko zaplavili čínští turisté, jejich peníze ale míří zpět do čínských kapes

Podle deníku Izvestija dorazí letos do Ruské federace na pět milionů čínských turistů, trendu napomáhá mimo jiné zjednodušení vízové procedury. Číňané mohou do Ruska bez víz, pokud přijedou ve skupině o pěti až padesáti osobách a stráví zde dobu maximálně 15 dnů.

V současné době ho ale na domácím poli poráží čínská konkurence. Zájezdy jsou totiž podle Asociace ruských cestovních kanceláří většinou plně v režii čínských podnikatelů, kteří turisty vozí do svých restaurací a obchodů. „Pokud jde o čínské turisty, žádný Rus z nich nic nemá. Všechny peníze se vrací zpět do Číny,“ postěžoval si majitel cestovky.

Turisté z Číny v zahraničí v průměru utrácejí víc než kterýkoli jiný národ. V Rusku to bude podle odhadů více než 44 miliard korun. Jako solventní klienty je chválí i Alexandr Makliarovskij, jehož cestovní kancelář zařizovala zájezdy do Ruska tisícům Číňanů ročně.

Naprostá většina zájezdů čínských turistů mířících do Ruska směřuje pouze do dvou měst – Petrohradu a Moskvy. „Rusko se mi opravdu líbí. Je to velká země, velký a velmi kulturní národ. Všichni jsme se učili o druhé světové válce. Víme, jak je Rusko důležité. A také máme rádi Putina,“ podotkl čínský turista Wu Šang.

Peníze unikají zpět do Číny

Uzavřený ekonomický systém, kam Číňané Rusy nepustí, je podle domácích podnikatelů pro jejich zemi nepříjemný nejen kvůli unikajícím penězům. Cizí cestovní kanceláře podle něj neposkytují kvalitní služby a turisté kvůli tomu mají o Rusku mylné představy.

„Načerno zaměstnávají čínské studenty jako turistické průvodce. Ti ale někdy poskytují velmi zvláštní výklad. Například mohou tvrdit, že Petr I. byl otcem Lenina,“ upozornil Makliarovskij.

Ruští podnikatelé bezúspěšně žádali úřady, aby situaci řešily. Makliarovskij je přesvědčen, že Moskva nechce proti čínským podnikatelům zasáhnout, aby nepopudila Peking, který považuje v době západních sankcí za svého důležitého spojence.