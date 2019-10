Pokud Johnson neprosadí harmonogram, stáhne brexitovou dohodu a bude chtít volby

Média očekávají, že touto první zkouškou by zákon mohl projít, ihned by ale následovalo ještě problematičtější hlasování o extrémně krátkém schvalovacím harmonogramu, který vláda naplánovala.

O opatření, které by převedlo obsah brexitové dohody do britského práva, budou poslanci poprvé hlasovat kolem 20:00 SELČ. V této fázi pouze dají najevo, zda v principu souhlasí s vládním návrhem, neboť ještě nebude možné projednávat pozměňovací návrhy.

Opozice si stěžuje na nedostatek času

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn kritizoval kabinet a zopakoval, že jeho strana nepodpoří „výprodejovou“ brexitovou dohodu, kterou vyjednal minulý týden ve čtvrtek Johnson se zbytkem Evropské unie. Labouristé se podle Corbyna chopí „každé příležitosti, jak zabezpečit práva zaměstnanců, ochránit naše hospodářství a zajistit, že lidé dostanou poslední slovo“.

Opoziční strana už dříve uvedla, že se pokusí schválit v parlamentu dodatek k prováděcímu zákonu, který by vyžadoval uspořádání druhého referenda. Navrhnout chtějí také dodatek, který by žádal setrvání Británie v celní unii s EU.

Stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová vyjádřila „rozhořčení“ nad snahou vlády prosadit v tak krátké době zákon, který by převedl dojednané podmínky brexitu do britského práva. „Když jsem pracovala na zákonu o zdraví a sociální péči, který byl dost důležitý, trvalo to tři měsíce,“ zdůraznila labouristka. „Abychom my politici mohli dělat svou práci pořádně, potřebujeme čas,“ dodala. Labouristi podle ní nevidí jediný důvod, proč by měli hrát „hru Borise Johnsona“.

„Poslanci měli více času na debatu o zákonu o volně žijících zvířatech v cirkusech (který se týkal 19 zvířat) než budou mít na rozhodování o budoucnosti 65 milionů lidí,“ napsala poslankyně Zelených Caroline Lucasová.

„Jsme v této situaci, protože parlament tak dlouho prokrastinoval, nechalo se to na poslední minutu,“ kritizoval naopak poslance ministr pro bydlení Robert Jenrick.

Britové schválili odchod z EU v referendu v červnu 2016. Zda Spojené království evropský blok za devět dní skutečně opustí, je ale nejasné. Na základě zákona schváleného britským parlamentem s cílem zabránit brexitu bez dohody musel Johnson v sobotu požádat EU o odklad termínu.