Nejdelší let světa odstartoval z New Yorku. Zatím jen na zkoušku, aerolinka chce vědět, co se stane cestujícím

Přímý let do Sydney odstartoval z newyorského letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho v devět hodin večer místního času, tedy ve tři v noci času středoevropského. Ve vzduchu stráví celý den, runwaye letiště Kingsforda Smithe v Sydney by se měla jeho kola dotknout v 7:10 místního času, tedy po desáté večer středoevropského času.

Firma však připustila, že tento typ není pro let dlouhý 16 200 kilometrů ideální. Aby byl schopen do Sydney doletět, musela aerolinka omezit počet lidí na palubě (Dreamliner v prodloužené verzi 9 obvykle pojme 250 nebo i více cestujících) i množství zavazadel.

Na experimentální let vypravil Qantas stroj typu Boeing 787-9 Dreamliner, jde o čerstvě vyrobené letadlo, které by jinak letělo z výrobního závodu v Seattlu do Austrálie prázdné.

Podle australského vlajkového dopravce by neměl pravidelný provoz nonstop linky New York – Sydney začít v nejbližší době, počítá s ním až v horizontu let 2022 až 2023, pokud vůbec. Kromě lidí se totiž musí na tak dlouhé lety přiravit i letadla.

Qantas přitom nechce zůstat u jedné takové linky. Letos v listopadu a prosinci chce poslat experimentální Drealiner na tradiční Kangaroo Route (klokaní trasa) mezi Londýnem a Sydney, aby ověřil, zda by se i na ní dalo létat bez mezipřistání. Let Londýn–Sydney by přitom byl ve srovnání se spojem z New Yorku ještě 800 kilometrů delší a cestující by na palubě strávili další hodinu navíc. Také na této nonstop lince by se pravidelně mohlo létat nejdříve od roku 2022. Podle ředitele Qantasu představují lety bez mezipřistání ze Sydney do New Yorku a Londýna „nejzazší hranici letectví“.

Jak řekl televizi CNN letecký analytik Bjorn Fehrm, letenky na takové lety budou ve srovnání s cestami s přestupem či mezipřistáním nejspíše dražší. „Pro aerolinku je levnější vypravit dva samostatné lety. Ale někteří lidé jsou ochotni zaplatit více za přímou letenku,“ uvedl. Výhody nonstop letů spočívají podle něj především v tom, že cestující se nemusí pohybovat po dalších letištích a procházet dodatečnými kontrolami.

Nonstop letům zatím vládnou Singapore Airlines

Současný nejdelší nonstop let světa provozují Singapore Airlines, které posílají Airbus A350-9 na 15 tisíc kilometrů dlouhou trasu ze Singapuru na letiště Newark u New Yorku. Qantas se v současnosti může pochlubit pravidelným letem z Melbourne do Londýna, který sice není bez mezipřistání, ale zastávka je již v Perthu. Odtud pokračuje Dreamliner 14,5 tisíce kilometrů bez dalšího mezipřistání. Jde o třetí nejdelší nonstop let světa, na druhém místě je linka Qatar Airways z Dauhá do novozélandského Aucklandu.