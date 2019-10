Turecko nám vyhrožuje uprchlíky, potřebujeme silné jádro Evropské unie, říká politolog Rupnik

„To, co potom časem vznikne, že tady bude skupina států, které budou chtít být v jádru ve všech oborech, v politice, v měnové unii, ve volném pohybu schengenské zóny a tak dále. To budou ty, které mají největší zájem na silné politické Evropě. A pak bude další skupina států, které se možná budou připojovat,“ pokračuje francouzský politolog.

Právě na státech v nejužším jádru přitom podle Rupnika bude záviset geopolitická síla Evropské unie: „Bude silná, pokud má nějaké jádro. Pokud se jenom rozředí na zóny volného obchodu, což by si někteří asi přáli, tak samozřejmě to bude slabá Evropa a nebude politickým aktérem.“

„A podívejte se na svět, ve kterém žijeme. Máme tady Čínu jako nastupující supervelmoc. Máme tady v sousedství Rusko a vidíme na Ukrajině, jak může zacházet se svými sousedy. Máme tady na jihu u Středozemního moře hroutící se státy, máme tady džihádisty,“ připomíná Rupnik.

„Jediným spojencem Západu v této oblasti proti džihádistům byli právě Kurdové, kteří dneska dostávají na frak od Turků,“ prohlásil. „Dnes nejdůležitější věc, a varování pro Evropu, je to, co Turecko provedlo zásahem proti Kurdům. Přímo vtrhli do Sýrie po dohodě s americkým prezidentem, který dal na tohle zelenou. To je naprosto šokující, tím se destabilizuje naše prostředí.“