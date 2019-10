Francouzský ministr vnitra chce po čtvrtečním útoku lépe monitorovat radikály v policii. Odstoupit nehodlá

„Před svými kolegy schvaloval útok na redakci Charlie Hebdo a před několika měsíci také výrazně změnil styl oblékání. Zavrhl tradiční západní oblečení a vyměnil ho za to, v kterém se chodí do mešity,“ informoval o víkendu prokurátor Jean-Francois Ricard.

Policie sleduje na padesát radikálů ve svých řadách

Opozice žádá hlavu samotného ministra vnitra. A to především kvůli jeho vystoupení bezprostředně po útoku, v němž – na základě informací, které měl v té době k dispozici – odmítl jakékoliv spojení s radikálním islámem a preferoval verzi psychických problémů či osobní msty.

„Jde o selhání systému. Vyšetřování by mělo odhalit, kde se staly chyby. Premiér pověřil generální inspekci, aby zjistila, jak k tomu došlo,“ řekl Castaner, který odstoupit odmítá a práci policie hájí. Od roku 2003 podle něj předešla skoro šedesáti teroristickým útokům.

Tragédie na prefektuře také ukázala, jak snadno se mohou radikální islamisté infiltrovat do policejních sborů. V současnosti jich tam podle policejního komisařství působí pětačtyřicet a všichni jsou sledováni.

Podle Castanera bylo chybou, že v případě čtvrtečního útoku nebraly úřady varovné signály o radikalizaci dostatečně vážně a nezahájily hlubší vyšetřování. To by se mělo pro příště změnit a každé podezření na radikalizaci by mělo vyvolat „automatické ohlášení“, dodal ministr.