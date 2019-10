Kurz je kromobyčejně inteligentní a politiku umí, soudí Schwarzenberg o vítězi rakouských voleb

Návrat tradiční velké koalice?

V nejbližších dnech však politický um Sebastiana Kurze důkladně prověří jednání o nové vládní koalici. Nejčastěji se zatím v rakouských médiích objevuje možnost spolupráce se Zelenými, kteří se po dvou letech vracejí do parlamentu a vedle lidovců jsou považováni za největší vítěze voleb.

Schwarzenberg ovšem nevidí možnost vzniku takzvané tyrkysově-zelené koalice (podle barev stran) příliš reálně: „Zelení si stanoví velmi tvrdé podmínky a nevím, jestli Kurz a jeho strana na ně přistoupí. Já bych dokonce nevyloučil, že by se lidovci vrátili ke staré dobré koalici se sociálními demokraty, kteří hodně ztratili a byli by rádi, kdyby se do vlády dostali.“

Mimořádně složité rozhovory lidovců a Zelených očekává také Jindrák. „Nevylučoval bych proto návrat velké koalice, na kterou jsou Rakušané zvyklí. Sociální demokracie by po dvou letech v opozici byla ráda znovu u moci,“ odhaduje.