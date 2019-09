Před 30 lety se otevřela v Praze východním Němcům cesta ke svobodě

Genscher dal uprchlíkům osobní záruku

Hrozící humanitární krizi odvrátila dohoda obou německých států. Zprávu, že mohou vycestovat, přijel východním Němcům do Prahy oznámit šéf západoněmecké diplomacie Hans-Dietrich Genscher.

Fakt, že se mu podařilo s východoněmeckými úřady vyjednat odjezd uprchlíků z Prahy na Západ, podle mnohých způsobil kolaps východoněmeckého režimu a pád berlínské zdi. Přímí účastníci událostí hodnotí odchod za svobodou jako zásadní životní zlom, který mnohým ještě dnes vhání slzy do očí.

Radost ovšem vystřídaly další obavy. Vlaky s uprchlíky totiž musely projet přes NDR a lidé se báli, že tam také skončí. Genscher, který sám ze země utekl v pětadvaceti letech, se osobně zaručil, že se jim nic nestane.

„NDR by si netroufla Genschera nějakým způsobem podvést. Měli s ním dobrý vztah a samozřejmě to nechtěli nějak ohrozit. Takže by si nedovolili nedodržet slovo,“ dodal bývalý německý ministr vnitra Rudolf Seiters.