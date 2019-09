Okupační síly musí odejít, jinak máme právo zasáhnout, řekl v OSN šéf syrské diplomacie

Nelegální a odporující mezinárodním zákonům i Chartě OSN – tak označil v New Yorku přítomnost armád Spojených států a Turecka v zemi syrský ministr zahraničí Valíd Mualim. „Každé zahraniční síly operující bez povolení na našem území jsou silami okupačními a musí se okamžitě stáhnout. Pokud to odmítnou udělat, máme právo na jakékoli protiopatření v rámci mezinárodního práva,“ uvedl syrský ministr zahraničí Valíd Mualim.

V Sýrii jsou mimo to i ruská a íránská vojska, je ale vláda do země pozvala a za okupační je nepovažuje. U amerických i tureckých jednotek je to jiné, přestože Ankara pravidelně o Sýrii jedná s Moskvou a baví se i o zřízení bezpečnostních zón, které Sýrie teď také kritizuje jako odporující mezinárodnímu právu.