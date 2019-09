Jsou tiché a bez zplodin. Francouzskou riviéru křižují solární lodě

Za myšlenkou plavidla se stříškou ze solárních panelů stála potřeba resortů přepravit své hosty a omezené možnosti doplňování paliva. Bonusem je pak snadná údržba. „Jednou za rok je potřeba zkontrolovat motor. To vyjde na sto eur, ale k údržbě tu prakticky nic není, žádná hydraulika,“ poznamenal Marengo.

Solární plavidla nedělají hluk a nenechávají za sebou zplodiny z motoru. „Za pomoci 200 wattů můžete rozsvítit jednu nebo dvě halogenové žárovky a my jsme na lodi, která dokáže za pomoci stejného množství energie uvézt osm lidí,“ prohlásil majitel lodi Seazen Guillaume Jacquet-Legreze.

Síla šesti koní turisty pohodlně odveze na moře a zase zpátky. „Je to fantastické a i na vodě je to opravdu tiché. Odbourá to veškerý hluk,“ radují se britští návštěvníci francouzského Beaulieu-sur-Mer.

Za tmy může využít alternativní pohon

V noci se hybridní lodě mohou přepnout na klasický dieselový motor či elektromotor. Podobně velké lodě však většinou za tmy kvůli bezpečnosti nevyplouvají.

Zájem o solární plavidla coby prostředky hromadné dopravy mají města po celém světě. Nejnovější model, na kterém Marengo pracuje, si ale znovu užijí spíš turisté. Luxusní katamarán má mít postel a sprchu. Plavidlo doplní flotilu šestnácti solárních lodí, které už teď využívají příznivého klimatu azurového pobřeží.