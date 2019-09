Riskují zdraví i životy. Navzdory tomu cestují „vlakem smrti“ do USA desetitisíce migrantů

video Horizont ČT24: „Vlak smrti“ z Mexika do USA

Červený kříž ošetří měsíčně nejméně pět lidí bez končetiny

I proto v Červeném kříži vznikla zvláštní skupina, která se věnuje pouze středoamerickým uprchlíkům z „vlaku smrti“. V poslední době je práce čím dál víc a měsíčně u nich končí minimálně pět lidí bez nohy nebo ruky.

Lidé, kteří volí právě tuto cestu, jsou podle pracovníků organizace ti nejchudší z nejchudších. „Oni vidí, že je to nebezpečné, ale každý si myslí, že jemu se to nestane. Nehody se ale stávají, zachytí se lano, usnou nebo je někdo strčí. Stává se to,“ přiblížil Alberto Cabezas z Červeného kříže.

Navzdory hororovým zážitkům se ale někteří svého snu opustit Mexiko nevzdávají. Chtějí vydělat peníze, postavit si domy a žít normálně. „Teď uvidím, jak to celé zvládnu, jestli to bude dál bolet. Ale můj cíl zůstává – chci se dostat do Spojených států,“ potvrzuje Oliver Martinez, zraněný migrant z Hondurasu.

Kromě nebezpečné cesty, která trvá dny i týdny, existují i další rizika. Migranti se často stávají terčem zkorumpovaných úředníků, policistů i kriminálních gangů, které je okrádají, znásilňují a unášejí. Odhaduje se, že takto zmizely desetitisíce lidí. Přesný počet ale známý není a možná ani nebude.