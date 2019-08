Získat zelenou kartu bude těžší. Trumpova tvrdá pravidla vyřadí chudší migranty

Trumpova vláda od října zpřísní podmínky udělování povolení k pobytu, takzvané zelené karty. Nově by ji nemuseli dostat migranti s nízkými příjmy a čerpající sociální dávky. Podle CNN by opatření mohlo výrazně snížit počet přistěhovalců přicházejících do USA legálně, protože pro úřady bude jednodušší zamítnout jim zelenou kartu i žádost o vízum.