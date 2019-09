Izrael: Arabové po 27 letech podpořili kandidáta na premiéra. Po Rabinovi má jejich důvěru Gantz

„Ráno tři poslanci Sjednocené arabské kandidátky oznámili, že se distancují od pozice aliance a nedoporučí na post premiéra žádného kandidáta,“ upozornil však zpravodaj České televize David Borek. Jsou to členové arabské nacionalistické strany Balat. „Ta má až nepřátelský postoj vůči státu Izrael,“ dodal.

Prezident Rivlin, který pověří jednoho z politiků prvním ze tří pokusů o sestavení vlády, proto tlačí na koalici dvou největších stran. Modrobílí mají 33 mandátů a Likud 31, společně by tak většinu měli i bez případných dalších partnerů. „Izraelský lid chce vládu, která bude stabilní,“ uvedl Rivlin. „A stabilní vláda nemůže být bez obou největších stran,“ dodal. Na pondělní večer pozval k jednání předsedy nejsilnějších stran.

Gantz má tak podporu tří ze čtyř arabských parlamentních stran, dvou levicových uskupení a vlastní koalice Modrobílí. Celkem to dělá 54 hlasů, což na většinu mezi 120 poslanci nestačí. Netanjahu má podporu 55 zákonodárců vlastního Likudu a tří náboženských stran.

Kontroverzní Netanjahu

Zástupci Modrobílých ovšem poznamenali, že sice nejsou proti širokému koaličnímu kabinetu, nicméně odmítají, aby v něm byl Netanjahu. Ten totiž čelí třem korupčním kauzám, v nichž se v nejbližších týdnech očekává výslech generálního prokurátora a rozhodnutí o zahájení trestního stíhání.

„Modrobílí jsou neseni hlavně pocitem, že Netanjahu je špatný a že všichni v centru a na levém středu se musí spojit proti němu. Pro ně je obrovským riskem kývnout na koalici,“ poznamenal k tomu Borek.

Naopak dominantní pravicová strana by jen těžko souhlasila se zavržením svého předsedy. „Chudá města volí už dvacet let Likud drtivým způsobem a jeho voliči tam křičí, že Netanjahu je král Izraele,“ přiblížil Borek. Premiér posledních deseti let má podle něj pro část společnosti obrovské charisma, které neodkážou přebít ani korupční skandály.