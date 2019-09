Johnson se stylizuje do Churchilla, chce vejít do historie, říká Chmelař. Zatím to tak nevypadá, dodává

video Chmelař: Johnson se stylizuje do Churchilla, zatím to ale nevypadá

Chmelař upozornil, že pokud by Johnson zákon proti brexitu bez dohody porušil, šlo by o vnitřní záležitost Velké Británie. Náměstek neví, jaké by byly konkrétní dopady na britskou ústavu, avšak myslí si, že by následky byly „zásadní“, pročež k takovému kroku podle jeho soudu nedojde.

Chmelař: Tvrdý brexit nikdo v EU nechce

Chmelař upozornil, že evropská strana přišla s několika variantami, jak se s brexitem popasovat, přičemž některé jsou stále na stole. „Británie ale nepřichází s ničím novým,“ zdůraznil náměstek ministra zahraničí a podtrhl, že s návrhem musí souhlasit také Irsko.

Chmelař přiznal, že v Evropské unii jsou státy, které jsou na Velkou Británii naštvané za to, jak vyjednávání vede. „Není tam ale ani jeden stát, který by si přál tvrdý brexit, protože to na ně rovněž dopadne,“ podotknul.

Podle náměstka se britský premiér stylizuje do Winstona Churchilla. „Jenže není válka, na Británii nikdo neútočí a to, v jaké se nachází situaci, si způsobila sama,“ řekl s tím, že Johnson se podle něj snaží „vejít do historie“. „Zatím to tak úplně nevypadá,“ dodal.

„Je to vidět nejen v Evropské unii, ale také na vystoupeních, která měl například ve Skotsku či jinde, kde jej lidé na ulici oslovovali a křičeli na něj, aby šel vyjednávat do Bruselu a nefotil se s dobytkem, jak to konkrétně dělal,“ podotkl náměstek.