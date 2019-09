Fronty před čerpacími stanicemi, omezená veřejná doprava. Kubě docházejí pohonné hmoty

Před kubánskými čerpacími stanicemi se tvoří fronty, veřejná doprava je omezená. Vláda občanům doporučila, ať v příštích týdnech zkusí pracovat z domova. „Hlavně se ničeho nebojte. Zboží a jiných produktů je dostatek. Znepokojuje nás konkrétně množství paliva pro příští dny,“ uklidňuje Kubánce prezident Miguel Díaz-Canel.

Kubánské centrálně plánované hospodářství sužuje peněžní krize. Od května se některé základní potraviny prodávají na příděl, teď by se to podle úřadů mohlo dotknout i benzinu. Lidé ale mohou do konce měsíce čekat i výpadky proudu. „Nebudou tak dlouhé ani tak intenzivní jako za ‚zvláštního období‘,“ tvrdí prezident Díaz-Canel.

Takzvané zvláštní období prožívala Kuba v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu, svého největšího sponzora. Zemi tehdy mimo jiné postihl takový hlad, že z ulic zmizely i kočky. „Tehdy to bylo kritické se zásobami benzinu, taky byly výpadky proudu, nedostatek potravin, nejezdila doprava. Bylo to zlé,“ vzpomíná obyvatel Havany Horacio.

Kvůli krizi ve Venezuele Havaně vysychá zdroj levné ropy

Za novými potížemi Kuby je krize ve Venezuele, odkud brala Havana levnou ropu, a také zpřísněné americké sankce. Zatímco bývalý prezident Barack Obama se snažil o zlepšení vztahů, současný šéf Bílého domu Donald Trump smyčku ekonomického embarga utahuje.

Americká sociální síť Twitter navíc blokuje účty vůdce komunistické strany Raúla Castra, jeho dcery a desítek novinářů státních médií. Jejich svaz se bouří, že jde o cenzuru. Twitter krok odůvodňuje vytvářením falešných účtů a zkreslováním veřejné diskuse.