Estonská novinářka odhalila utajovanou americkou základnu. Z nenápadné zmínky na internetu

Pentagon posílá peníze na stavbu kasáren

Peníze, které Pentagon jen na letošek poskytl, mají jít na stavbu kasáren a výcvikových prostor. Zatím jednotky sídlí na základně estonské armády. V případě konfliktu nepřijímají rozkazy z Tallinu, ale z německého Stuttgartu, kde sídlí velení amerických sil v Evropě.

„Většinou jsou to titíž vojáci, příliš nerotují. A to je dobře, protože v případě problémů by to byli právě oni, kteří by přišli na pomoc,“ míní velitel speciálních sil estonské armády Riho Ühtegi.

Na rozvíjení vojenské spolupráce s USA tlačí pobaltské státy od svého vstupu do NATO před patnácti lety. Estonsko dokonce zákonem ustavilo Spojené státy za strategického vojenského spojence.