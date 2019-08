Místo samopalu dláto. Němečtí vojáci se pustili do boje s kůrovcem

Vojáci mají místo zbraní v rukou dláta, kterými bojují proti kůrovcové kalamitě. Hrají o čas, napadené dřevo totiž musí zpracovat dříve, než se dřevokazný hmyz rozšíří do zatím ještě zdravých stromů.

S kůrovcem bojují i správci lesů na české straně hranic. Státní podnik Lesy ČR zvýšil meziroční těžbu lýkožroutem napadeného dřeva o 112 procent. Kolik přesně je ale v českých lesích napadených stromů, lesníci neevidují. Vytěžené dřevo obratem prodávají. „Situace v Česku a Německu je velice podobná. Je třeba především účinně a včas asanovat to dříví,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Armáda by mohla zasáhnout i v Česku, nejprve by ale vláda musela vyhlásit stav nouze. Tomu předchází vyhlášení stavu nebezpečí na úrovni krajů. Podle ministerstva zemědělství to ale zatím není nutné.