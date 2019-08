Jourová: V Bruselu jsem sama za sebe, i když zprávy o Babišově střetu zájmů tam čtou

Pokud by silné portfolio získala, byla by to podle ní pro Česko výhoda. „Komisař není článek v systému umělé inteligence. Je to člověk, který odněkud přichází, má zkušenost a znalosti. To, že do své práce promítá svou národní zkušenost, je nepřímý vliv,“ myslí si Jourová.

„Ve středu bude sedět proti designované předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenová Věra Jourová. To jsou dvě ženy, které by spolu měly hodně spolupracovat. Myslím, že jsem se nezpronevěřila povinnosti být profesionální a nezávislá a že takto mě bude brát,“ zdůraznila Jourová.

Šanci získat jedno ze zmíněných portfolií by mohlo oslabit napojení na premiéra Andreje Babiše (ANO), do jehož strany Jourová patří. Babiše nyní vyšetřují auditoři Evropské komise kvůli podezření, že byl ve střetu zájmů a zneužíval evropské dotace. Jourová ale věří, že se jí podaří se od premiérových problémů distancovat.

Sama neočekává, že by se někdy k závěrům auditů Evropské komise měla politicky vyjádřit, kolegium komisařů podle ní o závěrech auditorů hlasovat nebude. Zdůraznila, že Babiš na ni za posledních pět let, kdy se oba pohybovali ve vrcholné politice – ona v evropské, on tuzemské – neměl žádný větší vliv. „Když se premiérovi něco nelíbilo, tak mi to sdělil nebo se ptal, ale až zpětně, nikdy tam nebylo ovlivňování dopředu. Režim práce máme nastaven. Bylo pro mě pozitivní zjištění, že ve vládě je respekt k tomu, že mám své mantinely.“

Přesto je možné, že si šéfka budoucí Evropské komise Jourovou s Babišem spojí. „Von der Leyenová nepochybně sleduje Babišovy kauzy, tisk tam chodí. Do hlavy jí ale nevidím. Předpokládám, že se budeme bavit o mé práci. Hodně zemí má své vnitropolitické potíže, dilemata a vzrušené diskuse, které se v Bruselu neřeší. Předsedkyně budoucí komise se mě na to neptala,“ dodala česká eurokomisařka.

Podle ní evropští úředníci respektují demokraticky zvolené vlády jednotlivých členských zemí, i když mají tyto kabinety různé skandály a potíže. „Tito premiéři a ministři se respektují. Pokud země zavádí systémové věci, například reformu justice, která vybočuje z naší představy právního státu, tak je zahájeno řízení. Ale nejde po osobách, míří na systém,“ dodala Jourová.

„Brusel jsem se naučila“

V uplynulých pěti letech byla Jourová eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Je první ze čtveřice dosavadních českých eurokomisařů, kdo bude v EK zasedat dvě období v řadě.

„Myslím, že jsem se Brusel za posledních pět let trošku naučila. Musím se do věcí hodně ponořit, rozumět jim, být si jistá v kramflecích a pak se do toho pustit. Vybudovala jsem si určitý kredit a udělala jsem kus práce,“ shrnula důvody, proč chce v Komisi pokračovat.