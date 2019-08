Věra Jourová zůstane v Bruselu. Pomáhala stvořit ANO, bojovala s Volkswagenem i Facebookem

Věru Jourovou posílá vláda do Bruselu, aby pokračovala v Evropské komisi. Jako první česká zástupkyně tak má příležitost zasedat v komisi druhé období v řadě. V posledních pěti letech se vyprofilovala jako jedna z výraznějších komisařek, podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který Jourovou přivedl do politiky, ji ale kvůli práci, kterou dělala, také někteří evropští premiéři nemají rádi. Do Bruselu přišla po krátkém působení v české vládě, dříve pracovala jako úřednice a později podnikala. Věra Jourová bude hostem pondělního Interview ČT24. Začíná v 18:28.